CorSera - Panchina Milan, in lista non ci sono solo Conceiçao e Fonseca: piace anche Thiago Motta, ma la Juve è avanti

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del futuro della panchina del Milan, un nodo che va sciolto il prima possibile così da poter programmare la nuova stagione con il nuovo allenatore. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, sulla lista dei dirigenti del Diavolo ci sono Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca, ma sono gli unici nomi nel mirino del club di via Aldo Rossi: piace per esempio molto anche Thiago Motta, su cui però è avanti la Juventus.

Una volta scelto il tecnico, il Milan dovrà pianificare al meglio il mercato estivo: servirà in particolare prendere giocatori non solo forti tecnicamente, ma anche che siano elementi di carattere e personalità, in grado di prendere per mano la formazione rossonera nei momenti difficili e decisivi.