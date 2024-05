QS: "Ora il Diavolo perde la voce. Crisi Milan: 3-3 nel silenzio dei tifosi"

L'apertura del Quotidiano Sportivo è dedicata oggi al momento del Milan, reduce dal 3-3 contro il Genoa in un San Siro in silenzio in segno di protesta: "Ora il Diavolo perde la voce. Crisi Milan: col Genoa finisce 3-3 nel silenzio dei tifosi", si legge nel titolo principale in prima pagina.

In merito alla protesta dei tifosi, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa nel post-partita: "Siamo stati concentrati sulla partita: i tifosi sono stati un valore aggiunto in questi anni, ma se hanno protestato vanno rispettati. Abbiamo sbagliato l'approccio, siamo andati sotto, poi abbiamo tirato tanto, l'abbiamo ripresa con la foga e l'energia necessaria. Non dovevamo prendere un gol così perché eravamo piazzati bene. Ai tifosi non devo dire niente: sono stati fantastici, fantastici. Ci hanno dato tanto per energia, entusiasmo e sostegno. Noi abbiamo il dovere di dare il massimo in queste ultime tre partite. Poi i tifosi hanno pagato il biglietto e possono fare quello che credono: amano tanto il Milan e per loro tante cose non hanno funzionato come speravano".