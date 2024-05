CorSera: "Nel silenzio di San Siro il Milan non ritrova sé stesso"

Un pareggio che vale come una sconfitta, si legge sul Corriere della Sera. L’incubo continua, il Milan non c’è più, travolto dalle sue paure, dai suoi limiti, dai suoi fantasmi, in questo amarissimo finale di stagione che somiglia sempre più a un film horror che pare non terminare mai. Sei partite senza vittorie: l’ultima risale al 6 aprile, un mese fa, 3-0 al Lecce.

Finisce 3-3 contro il brillante Genoa dell’ex Gilardino, che riacchiappa la partita a due minuti dalla fine, grazie a un beffardo autogol di Thiaw. E poi c'è la protesta del tifo, con i 70mila di San Siro che come promesso sono rimasti in silenzio, lasciando le bandiere a casa. Durante la partita la curva sud ha esposto uno striscione, con scritto: "Il rumore del silenzio".