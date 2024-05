Gazzetta - Anche Fonseca resta in corsa per la panchina del Milan, ma c'è il rischio di un Lopetegui-bis

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche Paulo Fonseca resta in corsa per la panchina del Milan, ma c'è il rischio di un Lopetegui-bis, vale a dire che se la scelta per il post-Pioli dovesse ricadere sull'ex Roma potrebbe scatenarsi una dura reazione dei tifosi, proprio com'è successo con l'ex ct spagnolo.

Al momento in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo ci sono Sergio Conceiçao e appunto Paulo Fonseca, ma sui social è netta la preferenza dei milanisti per l'attuale tecnico del Porto che nelle prossime ore incontrerà il nuovo presidente Villas-Boas in quanto vorrebbe liberarsi a fine stagione, nonostante abbia un contratto fino al 2028.