Gabelli, l'italo-americano che vuole il Monza: "Cardinale? Non c'è alcuna rivalità"

Nelle ultime ore si è fatta largo l'ipotesi dell'acquisto del Monza da parte del fondo statunitense Gamco guidato dall'italo-americano Mario Gabelli. Un fondo che è già attivo nel campo dello sport con quote in società come i New York Yankees, i New York Knicks, gli Atlanta Braves e anche in Europa con il Manchester United. Gamco detiene parecchie quote anche della Paramount che negli scorsi mesi ha operato una fusione con la Skydance invece detenuta da RedBird di Gerry Cardinale.

Oggi Gabelli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche del proprietario rossonero, in questi termini: "Devo dire che non c'è alcuna rivalità tra me e Cardinale, anzi penso che stiamo dalla stessa parte e che vogliamo fare gli interessi del gruppo. Io però devo difendere le posizioni dei miei investitori e produrre per loro il miglior accordo possibile".