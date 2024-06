Gazzetta - Fonseca al Milan: firma, annuncio e subito conferenza stampa di presentazione

La settimana che inizia oggi, come spiega La Gazzetta dello Sport, servirà per definire gli ultimissimi dettagli dello sbarco a Milano di Paulo Fonseca, futuro tecnico del Milan. L'annuncio ufficiale è atteso la prossima settimana dopo che il portoghese avrà firmato un biennale con opzione per un altro anno da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Nei piani del Milan c'è l'idea di organizzare la conferenza stampa di presentazione di Fonseca subito dopo l'ufficialità e non aspettare il giorno del raduno a Milanello. L'ex allenatore di Roma e Lille avrà così la possibilità di presentarsi ai tifosi milanisti e illustrare a tutti il suo progetto tecnico.