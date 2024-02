Il CorSera titola: "Milan, niente scherzi ed evitare le trappole"

Il Milan questo pomeriggio alle 18.45 sarà impegnato nella gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes, al Roazhon Park. L'obiettivo dei rossoneri di Italia è guadagnare la qualificazione ed evitare di riscaldare il clima dello stadio francese pronto ad accendersi. Per questo il Corriere della Sera pubblicato stamani in edicola ha titolato così: "Milan, niente scherzi ed evitare le trappole". Il vantaggio di tre gol è logicamente rassicurante ma dopo la brutta trasferta di Monza, in cui sono stati incassati 4 gol, nulla può essere lasciato al caso.

Nel sottotitolo infatti viene riportato l'ammonimento di Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa: "Nessun conto, non siamo già agli ottavi di Europa League". Poco prima il tecnico, ai microfoni di Sky Sport 24, aveva anche parlato così: "Sarebbe gravissimo pensare di esser già passati, dovremo gestire bene il vantaggio, loro potrebbero cambiare gioco". Il Milan non solo giocherà contro il Rennes ma anche con i 30mila del Roazhon Park, che sarà un catino bollente.