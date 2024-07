Il CorSport titola: "Ora Emerson Royal è necessario"

Sono arrivate brutte notizie per il Milan e per Alessandro Florenzi: la risonanza magnetica a cui è stata sottoposto il ginocchio destro del laterale romano ha fatto emergere una lesione al crociato e una al menisco. Il calciatore, che già due volte in carriera ha patito gravi infortuni al ginocchio, rientrerà in Italia e verrà operato. La conseguenza è che il club rossonero accelera sul mercato, specialmente sul terzino che, comunque, aveva già intenzione di acquistare magari cedendo anche Florenzi, entrato nell'ultimo anno di contratto.

Ed è per questo che stamattina il Corriere dello Sport titola così: "Ora Emerson Royal è necessario". Non si tratta solo più di una richiesta del mister Fonseca specifica ma proprio di un'esigenza primaria. E non sarà l'unico calciatore ad approdare a Milanello prossimamente: "Anche Pavlovic in dirittura d'arrivo". Sull'obiettivo a centrocampo invece si riporta: "Fofana: si aspetta il Monaco dopo il rilancio a 18 milioni di euro". Sul giocatore anche il West Ham che avrebbe offerto 35 milioni ma il mediano vuole il rossonero e se dovesse scegliere un'alternativa ne vorrebbe una da Champions League.