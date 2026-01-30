L'apertura della Gazzetta: "Milan, c'è Mateta. Idea per giugno, ma l'accordo si può fare ora"

Oggi alle 08:10
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, c'è Mateta. Idea per giugno, ma l'accordo si può fare ora". I rossoneri hanno messo nel mirino Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 del Crystal Palace che è stato cercato nelle scorse settimane anche dalla Juventus e che ora è nel mirino del Nottingham Forrest.

Non si tratta di un'idea per il mercato di gennaio, ma per quello estivo. Il piano del Diavolo è quello di provare ad anticipare tutti e trovare un accordo con il club inglese già ora. Il prezzo di Mateta, che sembrerebbe preferire una nuova esperienza in Serie A rispetto ad una permanenza in Premier League, si aggira intorno ai 35 milioni di euro.