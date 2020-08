La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla questione Ibrahimovic, dopo la brusca frenata registrata ieri. "Ibra e il Milan in alto mare", titola la rosea, che poi aggiunge: "Niente rinnovo, Zlatan dalla vacanza in Sardegna chiede un contratto da top (7.5 milioni netti). Il club invece può arrivare fino a 6. Lunedì un incontro?".