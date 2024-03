La Gazzetta titola: "L'arca di Noah, Milan al sicuro. Re dei panchinari"

Oggi la Gazzetta dello Sport, per raccontare la vittoria del Milan all'Olimpico contro la Lazio grazie al gol di Okafor nei minuti finali, cerca un titolo suggestivo ed evocativo: "L'arca di Noah, Milan al sicuro". Poi la rosea prosegue elogiando lo svizzero: "Okafor l'uomo in più. E' il re dei panchinari. Nessuno meglio di lui". E poi ancora, nel sottotitolo: "Entrando a gara in corsa, lo svizzero che ama la fascia, ha firmato quattro reti come Jovic. Questo gol è il più pesante. Grande amico di Leao, da lui ha ereditato il numero 17".

Si tratta infatti del quinto gol in campionato per Okafor, non male considerando un minutaggio non eccessivamente elevato. Ma si tratta soprattutto del quarto gol dalla panchina: nessuno ha fatto meglio di lui o di Luka Jovic (ieri squalificato). In generale nessuno ha fatto meglio del Milan in Europa: 13 i gol rossoneri dalla panchina. E ora lo svizzero sarà fondamentale settimana prossima, con Leao squalificato.