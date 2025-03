Milan-Como: dubbio Leao-Jimenez, ma ieri Rafa è stato provato tra i titolari

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, per la sfida di stasera a San Siro contro il Como, Sergio Conceiçao deve ancora sciogliere un dubbio di formazione in attacco dove Rafael Leao e Alex Jimenez si giocano una maglia da titolare. Il portoghese sembra però in vantaggio visto che nell'ultima seduta di ieri a Milanello è stato provato nell'undici iniziale e quindi dovrebbe essere lui a vincere questo ballottaggio.

Probabile formazione Milan-Como: le probabili scelte di Conceiçao

Rispetto alla trasferta in Puglia potrebbero esserci delle novità, soprattutto a centrocampo. Conceiçao starebbe pensando ad una mediana con Bondo ed uno tra Fofana e Musah, per dare alla squadra quel tanto agognato equilibrio. Reijnders avanza sulla trequarti e viene affiancato da Pulisic e Leao, fondamentali come sempre nelle ultime uscite. Piccolo dubbio tra il portoghese e Jimenez, ma Rafa ad oggi è in netto vantaggio. Prima punta Santi Gimenez, che ha beneficiato di un'altra settimana di lavoro pulito. In difesa tocca ancora a Walker e Theo sulle fasce, mentre al centro dovrebbero esserci Gabbia e Thiaw. Tra i pali torna Maignan dopo la squalifica.