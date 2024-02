Non c'è solo Zirkzee, il CorSport: "Il Milan valuta En-Nesyri e David"

Da qualche tempo a questa parte sembra che gli occhi del Milan siano solo per Jozhua Zirkzee. Il centravanti olandese è sicuramente una delle prime scelte in ottica mercato estivo per il club rossonero. I dirigenti di via Aldo Rossi, però, sanno che è cruciale tutelarsi con diversi profili per evitare di rimanere per troppo tempo a bocca asciutta. Ecco che questa mattina il Corriere dello Sport ripropone due nomi di centravanti, già sentiti in passato, che potrebbero fare al caso del Diavolo: "Il club valuta En-Nesyri e David del Lilla".

Jonathan David è un vecchio pallino di Moncada. Ha il vantaggio di scadere nel 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare con il Lille che, tra l'altro, è in ottimi rapporti con il Milan. Chiaramente al canadese stuzzica molto la prospettiva di trasferirsi in rossonero. Un altro nome è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe '97 oggi al Siviglia. Anche lui va in scadenza nel 2025: in estate si potrebbe acquistare anche per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Dalla sua ha il plus di aver raccolto già una buona dose di esperienza internazionale.