Pioli si avvicina all'Al-Nassr, Tuttosport: "E il Milan gode"

Le buone notizie per il Milan, in questo periodo, arrivano tutte dall'extra-campo. Sicuramente non è ciò che sognerebbero e meriterebbero i tifosi, che vogliono vincere, ma intanto sono dei piccoli vantaggi per il club e la società. Come la notizia circolata nelle ultime ore sul futuro di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero ma almeno fino a giugno ancora stipendiato dal club di via Aldo Rossi. L'Arabia Saudita è tornata alla carica dopo la corte dell'Al-Ittihad di quest'estate che si era risolta in un nulla di fatto: ora il tecnico sarebbe vicino a un'altra squadra saudita.

Scrive questa mattina Tuttosport: "Pioli vicino all'Al-Nassr. E il Milan gode". Sulle tracce dell'allenatore di Parma è arrivato nientemeno che l'Al-Nassr la squadra che come capitano e numero 7 schiera Cristiano Ronaldo. Continua il quotidiano nella sua indiscrezione: "Il tecnico apre al trasferimento, ma per la firma vuole prima delle garanzie a livello amministrativo". Una 'bella' notizia per i conti del Milan, dal momento che se Pioli si trasferisse dall'altra parte del mondo, il Diavolo risparmierebbe sui 4 milioni di ingaggio di questa stagione.