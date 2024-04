Tuttosport: "Il Milan in allarme. Difesa flop"

"Il Milan in allarme. Difesa flop": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che domani il Diavolo scenderà in campo a Torino contro la Juventus con parecchie assenze in difesa. Non ci saranno gli infortunati Kjaer e Kalulu e gli squalificati Theo Hernandez, Tomori e Calabria. La retroguardia milanista sarà quindi da reinventare e con ogni probabilità Yunus Musah verrà adattato nel ruolo di terzino destro.

La difesa rossonera non sta attraversando un grande periodo di forma: nelle ultime quattro partite contro Roma (andata dei quarti di Europa League), Sassuolo, Roma (ritorno dei quarti di Europa League) e Inter, il Milan ha incassato otto gol. Un dato piuttosto negativo che è figlio sia delle scelte di Pioli di difendere in un certo modo contro determinati avversaria, sia di errori dei singoli.