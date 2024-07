Tuttosport in prima pagina: "Fofana, il Milan s'incarta"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Fofana, il Milan s'incarta". Si complica l'affare per il centrocampista del Monaco che, dopo l'inserimento di Atletico Madrid e Manchester United, ha alzato la sua richiesta a 30-35 milioni di euro. E così in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di cambiare obiettivo per il centrocampo.

I rossoneri potrebbero presto virare su Richard Rios del Palmeiras oppure su Sofyan Amrabat, centrocampista centrale della Fiorentina che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Manchester United. Per il ruolo di mezzala, invece, sfida Rabiot-Samardzic.