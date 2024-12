Tuttosport titola: "Leao salta la Roma, riecco Pulisic"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Leao salta la Roma, riecco Pulisic". Il portoghese si è sottoposto ieri ad alcuni esami dopo l'infortunio contro il Verona che hanno per fortuna escluso lesioni. Il numero 10 milanista avrà una nuovo controllo tra una settimana: sicuramente salterà la sfida di campionato del 29 dicembre contro la Roma a San Siro, l'obiettivo è riaverlo a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio contro la Juventus.

Contro i giallorossi dovrebbe invece rivedersi Christian Pulisic, out da qualche settimana per il problema muscolare rimediato nel match contro l'Atalanta. L'americano è quasi pronto a tornare in gruppo e a tornare nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida contro la Roma. Per il Milan è un recupero importantissimo visto che l'ex Chelsea è stato uno dei grandi trascinatori del Diavolo in questa prima parte di stagione.