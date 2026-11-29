Pronostico Cagliari-Milan, Pisacane fu decisivo nell'ultimo successo dei sardi in casa loro

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Milan che dal 2017 non perde contro gli isolani. Stati di forma opposti, con i rossoneri reduci da 3 successi di fila e cagliaritani in difficoltà

Dopo il successo in terra greca, il Milan è pronto a riprendere il proprio cammino in campionato. Si va a Cagliari, col morale alto grazie alle tre vittorie consecutive conquistate. Occhio però ai sardi che rievocano incubi recenti, basti pensare all'ultima giornata dello scorso campionato quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri vedeva sfumare la qualificazione in Champions League. Si gioca alla Unipol Domus, lunedì 30 novembre alle 20.45

Pronostico Cagliari-Milan: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 1.05 info 1.04 1.04 info 1.05 8.00 info 1.05 1.05 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 25% sul primo deposito info fino a 2.500 euro, con 500€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Cagliari-Milan, la sfida ai raggi X

Il Milan arriva alla tredicesima giornata da quarto in classifica, con 27 punti conquistati e una sequenza di vittorie incoraggiante: tre successi di fila in campionato, 10 gol segnati. Milan che è sinonimo di Over e Goal, poiché nelle ultime 4 partite giocate si sono segnate sempre almeno 3 reti, con rossoneri e avversari in rete. Buono il cammino in trasferta del Diavolo, una delle tre squadre assieme a Lazio e Roma a non aver ancora perso in trasferta.

Dall'altra parte ci sarà un Cagliari non propriamente in stato di grazia: nelle ultime 6 partite è arrivata una sola vittoria e 5 sconfitte. Di fatto la squadra di Pisacane è in controtendenza rispetto all'ottimo inizio stagione. Rendimento altalentante in casa con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. E partite sempre da Under 2.5.

Partita da gol? Le quote dei bookmakers parlano chiaro. Ci si aspetta una gara aperta, con l'opzione "gol" offerta a circa 1,70 mentre il meno prevedibile "no goal" arriva oltre 2,00 volte la puntata. Bookies che prevedono anche una partita da Over 2,5 tanto che questa eventualità è pagata circa 1,80. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 1,90 volte la giocata.

Cagliari-Milan, le ultime notizie

Dopo la vittoria di Atene, Amorim dovrà valutare più di qualche giocatore: coloro che sono usciti malconci dal Pireo (Goncalo Ramos e De Winter) e coloro che sono rimasti a Milanello (Modric, Pavlovic, Bartesaghi e Camarda). A Cagliari, la formazione potrebbe essere così composta: Maignan in porta, Gila, Tomori, De Winter e Diawara in difesa, Jashari e Musah a centrocampo, Moreira, Rabiot e Pulisic dietro l'unica punta, che potrebbe essere Cisse se non dovesse recuperare Goncalo Ramos. Modric resta in forse, più probabile il recupero di Pavlovic, il quale, nel caso, giocherebbe da titolare al centro della difesa con Diawara terzino sinistro.

Buone notizie per Pisacane: sembrerebbero infatti pienamente recuperati Adopo, Mina e Mendy. Incognita ancora per Winks, che continua a lavorare soltanto parzialmente col gruppo. Nonostante manchino ancora diversi giorni all'incontro con i rossoneri, il mister sembra orientato su un 4-3-2-1. Caprile in porta, coadiuvato da una difesa che dovrebbe vedere protagonisti Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e quasi sicuramente Deiola, soprattutto in caso di Winks ancora fermo ai box. Il tridente d'attacco dovrebbe invece vedere impiegati Mendy, Maldini e Nzola.

Pronostico Cagliari-Milan, i precedenti

Confronto numero 96 tra le due squadre col bilancio che sorride ai rossoneri: 55 vittorie contro 10 del Cagliari mentre sono 30 i pareggi. Limitatamente alle partite giocate in Sardegna, il Cagliari è a digiuno di vittorie da 9 anni e l'autore del gol decisivo fu proprio l'attuale tecnico Fabio Pisacane. Da allora 6 vittorie del Milan e due pareggi.

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