Quote calciomercato Milan Tresoldi, il bomber tifoso del Diavolo può arrivare a gennaio?
Il Milan guarda già al mercato di gennaio e valuta possibili interventi per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al reparto offensivo.Tra i nomi sul tavolo della dirigenza rossonera ce n'è uno in particolare: Nicolò Tresoldi.
L'attaccante del Club Brugge non ha mai nascosto la propria fede milanista e accoglierebbe con grande entusiasmo la possibilità di vestire la maglia rossonera. Si tratta, però, di un'operazione complessa, che potrebbe trovare maggiori margini di realizzazione nella prossima estate. Intanto, i bookmakers anticipano i tempi e hanno già pubblicato le prime quote Tresoldi al Milan entro 01/02/2027.
|6.00
|info
|6.00
|info
|-
|info
|6.00
|info
|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
|info
|fino a 5.105 euro, con 5.000€ senza deposito
|info
Calciomercato Tresoldi, le ultime
Il sogno di mercato del Milan si chiama Nicolò Tresoldi, ma la strada per arrivare all'attaccante del Bruges è tutt'altro che semplice. Sul classe 2004, protagonista fin qui di una stagione da 14 gol in 16 presenze, è infatti forte l'interesse di numerosi top club europei: Arsenal, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Chelsea e Manchester City, oltre ad Atletico Madrid, Manchester United e Newcastle. In Italia resta vigile anche la Juventus.
Il Milan può giocarsi la carta del tifo dichiarato di Tresoldi, cresciuto sognando la maglia rossonera, ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Anche perché il Bruges non vorrebbe cederlo a gennaio e ha già alzato le proprie richieste: i 25-30 milioni circolati nei mesi scorsi hanno lasciato spazio a una valutazione vicina ai 50 milioni di euro. Per i rossoneri si preannuncia dunque una trattativa complessa, soprattutto sul piano economico.
Leggi anche le nostre guide su:
- Quote Maggiorate Milan
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse