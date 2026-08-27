Quote prossima squadra Saelemaekers: futuro al Milan, cosa dicono i bookmaker

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L'arrivo di Diego Moreira aumenta le alternative a disposizione di Amorim sulle corsie, ma il belga resta nei piani del Milan e ha un contratto fino al 2031. Ecco cosa dicono i bookmaker sul futuro di Saelemaekers.

Il mercato del Milan ha modificato sensibilmente la rosa a disposizione di Ruben Amorim e gli ultimi giorni possono riservare ancora qualche movimento. Dopo gli investimenti per Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club rossonero ha aggiunto anche Diego Moreira, esterno capace di giocare su entrambe le fasce e destinato ad aumentare ulteriormente le alternative nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese.



Tra i giocatori interessati dalla nuova concorrenza c'è inevitabilmente Alexis Saelemaekers, uno dei protagonisti della scorsa stagione. La sua situazione, però, è differente rispetto a quella di altri elementi della rosa per i quali il Milan sta valutando una cessione: il belga non è considerato un esubero, ha rinnovato fino al 2031 e Amorim ne apprezza soprattutto duttilità e capacità di giocare su entrambe le corsie. Al momento non risultano trattative concrete per una sua partenza, ma i bookmaker consentono comunque di scommettere sul possibile cambio di squadra: vediamo quindi cosa dicono le quote Saelemaekers cambia squadra.

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Calciomercato Saelemaekers: il Milan riparte dal belga

La posizione di Saelemaekers è stata definita con largo anticipo rispetto all'attuale sessione di mercato. Nel dicembre scorso il Milan ha infatti raggiunto l'accordo per prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2031, con il nuovo accordo entrato in vigore dal 1° luglio 2026. Una scelta che ha confermato la volontà della società di continuare a puntare sul giocatore dopo le precedenti esperienze in prestito al Bologna e alla Roma.



Anche il cambio in panchina non sembra aver modificato sostanzialmente il quadro. Fin dalla presentazione, Ruben Amorim ha indicato Saelemaekers come uno degli esterni utilizzabili nel suo sistema di gioco, sottolineandone la capacità nell'uno contro uno e la possibilità di schierarlo sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Durante la preparazione il tecnico ha effettivamente provato il belga in entrambe le posizioni. Saelemaekers, dal canto suo, ha ribadito di non avere particolari preferenze sul ruolo e di essere pronto ad adattarsi alle esigenze della squadra. Una duttilità particolarmente utile in un 3-4-2-1 nel quale agli esterni viene chiesto di partecipare con continuità sia alla fase offensiva sia a quella difensiva.

Le quote sulla prossima squadra di Saelemaekers vanno quindi interpretate alla luce di una situazione di mercato che, al momento, non indica una cessione vicina. Il giocatore ha un contratto lungo, viene considerato funzionale alle idee del nuovo allenatore e non risultano negoziati avviati per il suo trasferimento.

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