Bozzolan, ora in prestito al Perugia, piace molto al Bari in Serie B

vedi letture

Per sostituire Gianluca Frabotta sulla corsia mancina e dare un’alternativa a Ricci il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha messo in cima alla lista degli obiettivi Abdoul Guiebre, classe ‘97 che con il Modena ha collezionato dieci presenze in Serie B, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Burkina Faso. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti fra le parti, ma solo dopo che il Bari avrà chiuso l’arrivo di Puscas dal Genoa potrà esserci l’avvio di una trattativa vera e propria.

Polito però guarda anche alla Serie C, come riporta Tuttobari.com, sondando diversi profili under come alternative al gialloblù. I nomi sono quelli di Andrea Bozzolan, classe 2004, e Damiano Cancellieri, classe 2001, entrambi in forza al Perugia: il primo è di proprietà del Milan, mentre il secondo era stato vicino già un anno fa ad approdare in biancorosso prima che l’affare sfumasse nelle ultime ore di mercato. Il terzo nome sul taccuino di Polito è invece quello di Lorenzo Milani, classe 2001, del Pescara.

Al momento non si può parlare di nessuna trattativa vera e propria, ma la pista dell'under proveniente dalla Serie C è una di quelle in cui il direttore sportivo si sta muovendo in attesa di affondare il colpo.