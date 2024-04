Settore giovanile rossonero, i match di oggi: derby per l'U15

vedi letture

Con il sabato e i prossimi giorni, in particolare il 25 aprile, orientato ai tornei e alle amichevoli, sarà domenica la sola ma importante giornata dedicata al campionato per il nostro Settore Giovanile. Quanti esami: la Primavera femminile va a San Marino a caccia di punti preziosi; l'Under 18 torna in campo e aspetta l'Empoli per rafforzare la posizione nel gruppetto di testa; Under 17 e Under 16 impegnate in gare casalinghe; e poi l'Under 15 alla prova Derby, uno spareggio per decidere il primato nel girone.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 21 APRILE

UNDER 18: 11ª giornata di ritorno, Milan-Empoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 13ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 11.00 - CS Accademia Inter (Milano)

UNDER 16: 12ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 13.15 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, San Marino-Milan, ore 15.00 - CS Domagnano (San Marino)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata (fase interregionale), Monza-Milan, ore 15.00 - CS Monzello (Monza)

UNDER 17: 12ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.30 - PUMA House of Football