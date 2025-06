Milan, doppio addio a parametro zero: Pisati firmerà con il Como, mentre Bakoune con il Monza

Dopo l'addio di mister Federico Guidi altre due novità importanti arrivano dal settore giovanile del Milan, questa volta sul fronte calciomercato. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, due giovani talenti del settore giovanile rossonero lasceranno il club quest'estate a parametro zero. Il primo è il 16enne Samuele Pisati, che firmerà con il Como, mentre il secondo è il capitano della Primavera Adam Bakoune, promesso sposo invece al Monza.

Mister Federico Guidi rescinde consensualmente con il Milan, il saluto

"È stato un onore far parte di un Club prestigioso come il Milan. In particolare, il mio grazie va al Direttore Vincenzo Vergine, per la fiducia e il sostegno dimostrati in questo percorso.

Insieme ai calciatori e a tutto lo staff del Vismara, abbiamo condiviso un cammino fatto di impegno, crescita e passione. È stata una stagione intensa, in cui si sono creati dei legami importanti che resteranno per sempre dentro il mio cuore. Dopo questa esperienza, sento il bisogno di mettermi in gioco in nuove sfide. Porterò con me il ricordo di un ambiente straordinario, che mi ha arricchito sia dal punto di vista umano che professionale ma soprattutto, resterò sempre un tifoso rossonero, non escludo che un giorno le nostre strade possano incrociarsi di nuovo. Grazie di cuore a tutto il Milan,

Federico Guidi".