La Giovane Italia - Dall'Atalanta al Milan: Castiello è un nuovo giocatore rossonero

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alex Castiello, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L'attaccante, nato nel 2007, arriva dall'Atalanta e ha scelto di affidare il suo futuro ai colori rossoneri".

Chi meglio di noi de La Giovane Italia può raccontarvi il trasferimento di un ragazzo da un club all’altro, visto il nostro costante monitoraggio del calcio giovanile su tutto il territorio nazionale? Seguiamo Castiello fin dai suoi primi passi all’Atalanta, club nel quale vi milita da quando aveva addirittura 6 anni. Tra i ricordi più vivi, spicca una sua prestazione memorabile all’Accademia Inter, durante una partita contro i nerazzurri, in cui la squadra di Gambirasio - allenatore a quel tempo dell’Atalanta Under 15 - si impose in trasferta, 2-1.

Nato a Milano da genitori con origini napoletane, Castiello porta con sé anche la passione per il rapper Geolier, suo ascolto prediletto prima di ogni partita. Ha due fratelli, Christian e Denny, quest’ultimo portiere: da piccolo, i due si allenavano spesso insieme, con Alex che calciava rigori, punizioni e simulava l’uno contro uno con il fratello tra i pali. Inizialmente "concepito" come un vero e proprio numero 9, negli ultimi anni è stato schierato soprattutto come seconda punta o esterno offensivo, ruoli in cui ha dimostrato grande versatilità. La sua tecnica raffinata e il fiuto del gol lo contraddistinguono, come confermato dalle numerose reti realizzate nelle giovanili nerazzurre, soprattutto con l’Under 13 di Giordani e poi in Under 15. Castiello, infatti, è capace di segnare in ogni modo: destro, sinistro e pure di testa, mettendo in mostra un’ampia varietà di soluzioni offensive.

Importanti anche le sue esperienze in Nazionale, con presenze e gol dall’Under 15 fino all’Under 18 guidata dal CT Franceschini, dove ha trovato la rete nell’ultimo confronto con l’Olanda.

Ora per Castiello si apre una nuova sfida in maglia rossonera. Una cosa è certa: il Milan punta forte su di lui. E l'obiettivo, come comunicato dal club, sarà quello di avvicinarlo, sempre di più, alla Prima Squadra.