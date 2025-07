Dall'oratorio al Diavolo in due anni: il 2013 Pen Mamadou firma con il Milan

Il calcio regala sempre storie emozionanti, una delle ultime riguarda un giovanissimo talento che ha realizzato il sogno di firmare con una squadra come il Milan. Si tratta dell'attaccante esterno classe 2013 Pen Mamadou che, come confermato da Lariosport.it, è un nuovo calciatore del settore giovanile rossonero e nel prossimo anno giocherà per l'Under 13 rossonera. Il giovanissimo giocatore ha militato nell'ultima stagione nell'Academy Brianza ASD e aveva attirato su di sè le attenzioni di altri club professionistici come Atalanta, Como e Lecco.

L'Academy Brianza ASD, continua Lariosport.it, è un progetto che viene portato avanti dal Presidente Aldo Rotunno e dal suo vice Lorenzo Capuano e che ha come obiettivo la possibilità di creare un ponte tra la realtà degli oratori e le società professionistiche. Solo due anni fa, infatti, Pen Mamadou militava nella realtà oratoriale di Briosco San Vittore dove era stato notato dall'Academy. Un solo anno e poi la chiamata del Milan che completa una storia da sogno che, in ogni caso, è appena cominciata.