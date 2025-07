Milan U17 Femminile sconfitto 2-0 dalla Roma nella Finale Scudetto

Si conclude con una sconfitta in Finale la grande stagione dell'Under 17 femminile di Mister Fabio Treccani. Ad Anagni (FR), nell'atto conclusivo contro la Roma che valeva lo Scudetto, sono state le giallorosse a imporsi con il risultato di 2-0. Un gol per tempo, entrambi nei minuti conclusivi di ciascuna frazione: Parente al 47' del primo tempo e Mascenti all'88'. Nel mezzo qualche occasione per cui recriminare, ma nel complesso solo applausi per la tenacia delle nostre rossonere, che ci hanno provato fino all'ultimo istante.

Resta negli occhi il cammino di questa stagione, che si è interrotto come due anni fa in Finale contro la Roma, squadra dall'indubbio potenziale, dimostrato nella partita di Anagni. In questa categoria la squadra rossonera si dimostra di primissimo livello, dopo lo Scudetto del 2022 e la Finale - come detto - del 2023. Questo match, dopo lo Scudetto dell'U15 femminile, chiude ufficialmente la stagione 2024/25 per i nostri colori. Nonostante la sconfitta, la squadra può uscire a testa alta dopo un'annata comunque da ricordare.

LA CRONACA

Primo tempo abbastanza bloccato, almeno per la prima mezz'ora di gioco. La Roma ci prova principalmente con tiri dalla distanza, senza mai impegnare Lopez, che controlla senza patemi. Il Milan si rende pericoloso specialmente in due occasioni, al 35' con Strauss, che lascia partire dal limite un destro che viene deviato, si impenna ed esce di poco alla sinistra del portiere Pezzi. L'occasione più ghiotta al 37', quando Montaperto si smarca al limite e si apre la possibilità del tiro con il destro, da ottima posizione, ma calcia fuori di poco. Situazione simile, ma a parti invertite, nel recupero: Parente parte da sinistra, evita due rossonere e dal limite trova l'angolino basso con il sinistro. Vantaggio giallorosso all'intervallo.

Nella ripresa il primo squillo è della neo-entrata Dancelli, che viene fermata in fuorigioco a pochi passi dal portiere avversario. Il Milan, pur senza eccessiva continuità, riesce a creare dei pericoli alla difesa giallorossa; la Roma al 64' manca incredibilmente il 2-0 con un tap-in di Grilli che termina sopra la traversa. Ancora noi al 75', con Di Falco che, a porta sguarnita, viene rimontata da Andreangeli e non riesce a ribadire in rete. All'83' Rebecca Rai calcia largo di sinistro, mentre all'88' arriva la rete che chiude la partita: Mascenti scappa via sulla sinistra, converge e trova un destro preciso su cui Lopez non può nulla. Dopo la rete del 2-0, viene espulsa la nostra Montaperto. Finisce così, vince la Roma.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 2-0

ROMA (4-2-3-1): Pezzi; Grassi, Cacace, Carosi, Andreangeli (45'st Pietrantoni); Aulicino, Lima (7'st Mascenti); Parente, Di Riso (33'st Leopardi), Pinchi (15'st Iannaccone); Grilli (41'st Tesolin). A disp.: Camplone; Grassi, Grigoli, Marsella. All.: Di Martino.

MILAN (3-5-1-1): Lopez; Artioli, Pomati, R. Rai; Galluzzi, Zecchina (15'st Ferranti), Peres, Cortinovis (25'st Tomaselli), Di Falco (33'st Rabbolini); Montaperto; Strauss (7'st Dancelli). A disp.: G. Rai; Atamo, Elshamy, L'Abbruzzi, Parolo. All.: Treccani.

Arbitro: Volpi di La Spezia.

Gol: 45+2' Parente (R), 43'st Mascenti (R).

Ammonita: 27' Montaperto (M).

Espulsa: 45'st Montaperto (M).