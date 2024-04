Settore giovanile: i risultati del weekend

Stanchezza post-Europa e qualche assenza, la Primavera maschile ha perso il delicato ritorno in campionato, rimontato in casa dal Monza e lasciando per strada punti importanti in ottica playoff. Quella femminile, invece, impatta contro il Sassuolo (1-1). Cade l'Under 18 a Bologna (1-2). Vittoria in rimonta a Udine per l'Under 17 e pareggio senza gol nel Derby per l'Under 16, terminando il campionato regolare.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Monza 1-2 (36' Liberali)

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo 1-1 (4'st Longobardi)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Bologna-Milan 2-1 (9'st Mancioppi)

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 2-3 (11' Rajakovac, 35'st Ossola, 41'st Albè)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan 1-0

UNDER 16: 13ª giornata di ritorno, Inter-Milan 0-0

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata (fase interregionale), Sassuolo-Milan 1-4 (2', 22'st, 23'st Dan, 22' Parolo)