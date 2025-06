Milan Femminile, l'Under 15 si qualifica alla finale scudetto: quando si gioca la finale

Risultato di assoluto prestigio per l'Under 15 del Milan Femminile. Ieri pomeriggio le ragazze rossonere hanno sconfitto il Sassuolo 2-1 nella semifinale Scudetto di ritorno: doppietta decisiva di Angelica Ferranti che ha trascinato la squadra milanista in finale. Davvero un grandissimo traguardo per la squadra allenata da mister Simone Sacchi.

Ora il Milan Giovanissime Under 15 si giocherà il tutto per tutto nella finalissima contro la Juventus che è in programma giovedì 16 giugno alle ore 17.30. La partita si disputerà ad Anagni.