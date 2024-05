Settore giovanile, il programma del weekend: lunedì la Primavera in campo a Lecce

vedi letture

Apre l'Under 15 Femminile e chiude la Primavera maschile: il programma del fine settimana del nostro Settore Giovanile, il primo del mese di maggio, parte nel pomeriggio di sabato e si conclude lunedì con i ragazzi di Abate, impegnati a Lecce nella rincorsa ai playoff del campionato Primavera 1. Nel mezzo, una domenica in compagnia di Under 18, Under 17 femminile e Under 14, che iniziano la loro fase Interregionale. Ecco il programma completo delle partite del weekend:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 4 MAGGIO

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno (fase interregionale), Fiorentina-Milan, ore 17.00 - Bagno a Ripoli (FI)

DOMENICA 5 MAGGIO

UNDER 18: 14ª giornata di ritorno, Roma-Milan, ore 14.30 - Piazzale Dino Viola 1, Roma

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Lecco-Milan, ore 19.00 - CS Al Bione (Lecco)

UNDER 14: 1ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan, ore 10.00 - CS Accademia Inter, via Cilea (Milano)

LUNEDÌ 6 MAGGIO

PRIMAVERA: 15ª giornata di ritorno, Lecce-Milan, ore 15.00 - Campo comunale di San Pietro in Lama (LE)