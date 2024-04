Settore giovanile: il programma del weekend

L'ultimo weekend di aprile sarà ricco di grandi appuntamenti per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Sette le nostre compagini impegnate in gare ufficiali, un programma capitanato dalle due formazioni Primavera. I ragazzi di Abate si rituffano in campionato dopo l'esperienza in Youth League, con l'obiettivo di inseguire i Playoff Scudetto. Fase decisiva per il titolo già agguantata dalle ragazze di Zago, che ospitano il Sassuolo nell'ultima giornata della stagione regolare: una sfida che mette in palio il secondo posto. A completare il menù, ben cinque trasferte: spiccano i Derby di Under 16 e Under 15 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 27 APRILE

PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata (fase interregionale), Inter-Milan, ore 14.15 - Comunale S. Pertini, Sesto San Giovanni (Milano)

DOMENICA 28 APRILE

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.00 - Stadio Gino Colaussi, Gradisca d'Isonzo (Gorizia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Bologna-Milan, ore 15.00 - CS Biavati, Bologna

UNDER 16: 13ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.00 - KONAMI Youth Development Centre, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata (fase interregionale), Sassuolo-Milan, ore 15.30 - CS Iseppi, Fiorano Modenese (Modena)