Primavera Femminile: domani la semifinale scudetto del Milan contro la Roma

Ancora noi. Ancora contro la Roma. Per la terza volta di fila la Primavera femminile parteciperà alle Final Four che assegneranno lo Scudetto di categoria. Era un obiettivo, ma non è ancora il traguardo. Adesso inizia il bello e anche il difficile, perché l'ostacolo è la Roma campione in carica. Le giallorosse rappresentano una sorta di tassa e di tabù, già affrontate in Semifinale - come nel 2022 e nel 2023 - e già capace di imporsi in entrambe le edizioni precedenti.

Passo indietro. Il Milan ha terminato il campionato regolare in quarta posizione, dopo aver lottato per la seconda piazza fino in fondo. Se il pareggio casalingo di metà aprile contro la Juventus ha permesso di prendersi il vantaggio necessario per poi accedere alla fase decisiva, quello in conclusione contro il Sassuolo ha impedito di scavalcare proprio le neroverdi - arrivate a pari merito, ma davanti per via degli scontri diretti - e ha aperto al sorpasso dell'Inter. Il bottino nelle 22 giornate: 45 punti, 14 vittorie, 63 gol (Longobardi capocannoniere a quota 15 reti).

Nemmeno il doppio incrocio stagionale contro la Roma ha dato esito molto positivo, 0-3 all'andata al CPO Onesti di Roma e 2-2 al ritorno al PUMA House of Football. Ci vorrà un'impresa, una grande prestazione, di testa e di cuore, di forza nei momenti chiave e di bravura negli episodi. Il regolamento delle Final Four prevede le Semifinali in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà la squadra meglio classificata al termine del girone: tradotto, il Milan è obbligato a vincere.

L'intera competizione si giocherà allo stadio "Davide Astori" del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), le rossonere scenderanno in campo per prime giovedì 9 maggio alle 11.30, a seguire Inter-Sassuolo decreterà la Finale in programma sabato 11 maggio alle 16.30. In bocca al lupo alle ragazze di Mister Zago - in sella da metà novembre -, protagoniste di un'annata di crescita, di cambiamento, di vertice. Provateci, credeteci.