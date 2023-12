Il Settore Giovanile a San Siro per il Natale: presenti anche Furlani, Moncada, Pioli e alcuni giocatori della prima squadra

Oggi San Siro ha aperto le sue porte per ospitare le diciotto squadre, con relativo staff tecnico, che compongono il Settore Giovanile per celebrare insieme il Natale. AC Milan ha deciso di ritornare a festeggiare insieme ai suoi ragazzi e alle sue ragazze per la prima volta dopo la pandemia, per regalare a tutti un momento di incontro e per sottolineare ancora una volta quanto il Settore Giovanile sia importante per la crescita dell’intero Club.

La visione ambiziosa che AC Milan porta avanti è di essere tra le migliori Academy, non solo in Italia ma anche nello scenario internazionale. Il Club rossonero riconosce che il successo richiede investimenti significativi, sia a livello umano – ragion per cui abbiamo e avremo i migliori staff tecnici a supporto dei ragazzi e delle ragazze – che tecnologico, altro elemento essenziale per migliorare sempre di più le prestazioni sportive.

Per l’occasione hanno preso parte ai festeggiamenti anche il CEO Giorgio Furlani, il Technical Director Geoffrey Moncada e il nuovo Youth Sector Manager Vincenzo Vergine. Con loro anche delegazioni della Prima Squadra Maschile e Femminile, con i tecnici Stefano Pioli e Davide Corti, i capitani Davide Calabria e Valentina Bergamaschi, e altri due calciatori cresciuti proprio nel Settore Giovanile rossonero, Tommaso Pobega e Nadine Sorelli, capitano della Primavera Femminile.

La storia di AC Milan racconta di un Club capace di riconoscere e coltivare i talenti. È fondamentale proseguire e consolidare questa identità, al fine di valorizzare i giovani talenti e fare in modo che diventino funzionali alla Prima Squadra. Guardando con determinazione al futuro, il Club rossonero continua a supportare e sviluppare il talento giovanile, consapevole che sono loro il cuore e il futuro di AC Milan.