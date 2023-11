Italia U16, i convocati: tre del Milan presenti tra cui Christian Comotto

Nuovi impegni in vista per la nazionale under 16, dopo i test contro Inghilterra, Spagna ed Olanda degli scorsi mesi. I ragazzi guidati da Daniele Zoratto affronteranno la Repubblica Ceca in una doppia amichevole presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, rispettivamente martedì 21 (ore 15) e giovedì 23 novembre (ore 11.00). Raduno previsto la domenica precedente al CPO.

Di seguito l'elenco dei ventidue convocati classe 2008:

Portieri

Alessandro Longoni (Milan), Renato Widmer D'Autilia (Bologna)

Difensori

Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristian Costabile (Sassuolo), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Lamberto Peletti (Inter), Luca Reggiani (Sassuolo), Samuele Tavanti (Empoli)

Centrocampisti

Cristian Acatullo (Sassuolo), Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Andrea Luongo (Torino), Danilo Treffiletti (Monza)

Attaccanti

Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Kevin Vitale Moressa (Inter), Samuele Inácio (Atalanta).