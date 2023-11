Italia U18, i convocati: presenti tre giovani del Milan

La Nazionale Under 18, dopo aver affrontato la Serbia a settembre (vittoria 3-0) e svolto uno stage ad ottobre a Tirrenia (PI), torna in campo per una doppia amichevole contro la Romania in programma giovedì 16 (ore 11) e domenica 19 novembre (ore 11) presso lo stadio Concordia di Chiajna. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Daniele Franceschini, tutti classe 2006, che si raduneranno lunedì 13 (ore 12.30) presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma e, dopo tre sedute di allenamento in due giorni, partiranno alla volta di Bucarest nella mattinata di mercoledì 15 novembre, rende noto la FIGC.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Alessandro Bassino (Juventus), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Federico Simonetto (Atalanta), Alessandro Ventre (Sampdoria);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Cosimo Fiorini (Zurigo), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Alessandro Bonomi (Milan), Lorenzo Carfora (Benevento), Seydou Fini (Genoa), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).