Italia U19, iniziato il raduno: ci sono quattro giovani del Milan

Oggi a Bolzano prende avvio un raduno di sei giorni in vista degli Europei under 19. Bernardo Corradi ha chiamato 25 calciatori che si alleneranno presso il centro sportivo del Sudtirol a Maso Ronco. Seguirà un ulteriore raduno nella stessa località dal 4 al 9 luglio, prima della partenza alla volta dell'Irlanda del Nord per difendere il titolo di campione d'Europa.

Le avversarie saranno i padroni di casa, L'Ucraina e la Norvegia, con gara d'esordio fissata al 15 luglio. Le prime due di ogni girone accederanno alle semifinali ,ed in contemporanea otterranno la qualificazione ai Mondiali under 20 del prossimo anno in Cile.

Questi i convocati, tutti classe 2005 ad eccezione di Bellucci Marin, Leoni, Pagnucco, Mannini, Cissè, Fini e Sia.

Portieri

Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma)

Difensori

Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus)

Centrocampisti

Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan)

Attaccanti

Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan).