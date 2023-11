L'Italia U18 batte la Romania per 3-1: in gol il milanista Scotti

vedi letture

Bella vittoria in rimonta della Nazionale Under 18, che supera 3-1 i pari categoria della Romania nella prima delle due amichevoli in programma allo Stadio Concordia di Chiajna. Gli Azzurrini, dopo aver incassato il penalty messo a segno al 23' da Ioan Vermeșan (Hellas Verona), pareggiano i conti nei minuti di recupero del primo tempo (45'+1) grazie a Filippo Scotti (Milan). Nella ripresa, prima Filippo Pagnucco (Juventus) al 61' poi Leonardo Mendicino (Atalanta) all'83', chiudono definitivamente i conti in favore dell'Italia realizzando due calci di rigore, entrambi conquistati da Seydou Fini (Genoa).

"Siamo partiti abbastanza bene - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini - prima di calare un po' a livello di intensità e, di conseguenza, perdere qualche duello di troppo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, sia nella fase di possesso che di non possesso, creandoci i presupposti per vincere la partita".

Gli Azzurrini torneranno in campo allo Stadio Concordia di Chiajna contro la Romania domenica 19 novembre (ore 10): "Nella seconda partita - specifica Franceschini - daremo spazio a tutti. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi in vista del prossimo anno dandogli il giusto minutaggio".