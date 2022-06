Milan U15 in finale di categoria: domani la sfida decisiva alla Fiorentina

Fonte: acmilan.com

Il doppio 1-0 contro la Roma ha qualificato l'Under 15 rossonera alla Finale nazionale di categoria. Due gare solide, attente e coraggiose, esattamente come richiesto dal proprio tecnico, sono valse la meritata possibilità di giocarsi il titolo nel prossimo fine settimana. Al Vismara era servito il gol ad inizio ripresa di Camarda per indirizzare le sorti del doppio confronto dalla propria parte. Nella trasferta di Roma è arrivato il gol nel finale di partita di Sala a chiudere i conti.

Tanta soddisfazione per l'atteggiamento dei suoi ragazzi nelle parole di Mister Bertuzzo: "La sfida di oggi è stata l'emblema del lungo percorso affrontato in questa stagione. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, che ci ha messo in difficoltà per alcuni tratti della gara, ma siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo, azione su azione. Siamo inoltre riusciti a colpire nel recupero, trovando il gol che ha chiuso la gara. La nostra costante attenzione e le ottime distanze tenute sul campo non hanno permesso agli avversari di fare il proprio gioco".

I giovani rossoneri si presentano così all'ultimo ballo dopo aver chiuso in vetta al Girone B di campionato - 41 i punti ottenuti nelle 18 gare disputate - e dopo aver incrociato, e superato, Udinese, Frosinone e Roma nel proprio cammino tra Ottavi e Semifinale dei Playoff. "C'è grande soddisfazione per essere arrivati in fondo a questo percorso con i ragazzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo proprio grazie alla loro tenacia e alla loro voglia. Queste gare servono ai ragazzi per la loro crescita, aldilà del risultato, sono esperienze che fanno guadagnare tantissimo" - ha aggiunto il Mister.

Ad attendere i ragazzi di Bertuzzo in Finale ci sarà la Fiorentina, vittoriosa per 2-1 nel ritorno casalingo sul Bologna dopo il pari dell'andata. Appuntamento per l'atto conclusivo della stagione il 24 giugno alle ore 20.00, presso lo "Stadio della Vittoria" di Tolentino.