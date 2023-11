Milan Under 17, Lorenzo Ossola ha firmato il suo primo contratto da professionista

Come riporta il profilo su X del Settore Giovanile rossonero, Lorenzo Ossola, attaccante classe 2007 del Milan Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista. La giovane punta milanista rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2026.