Record su record per una squadra del settore giovanile rossonero

vedi letture

L'Under 17 rossonera non smette di stupire. Partita dopo partita, settimana dopo settimana, i ragazzi di Mister Renna crescono a vista d'occhio e infrangono record su record. Il 2-0 casalingo ai danni dell'Udinese nel turno più recente di campionato - Ossola e Batistini i mattatori - ha chiuso in bellezza un girone d'andata dominato in lungo e in largo dal gruppo milanista. Tredici gare, tredici vittorie, 39 punti raccolti sui 39 disponibili.

"È stato un girone di andata molto affascinante, al di là dei risultati che pure sono importanti. Così come è importante per noi la formazione dei ragazzi che avranno l'opportunità di salire in Primavera e, in prospettiva, per la Prima Squadra" - ha affermato Mister Renna. A colpire è la forza e la determinazione di tutta la squadra, estremamente solida dietro - solo cinque i gol incassati al giro di boa - e implacabile davanti, miglior attacco con 44 reti.

Dalla partenza sprint alla consapevolezza acquisita nelle ultime sfide, passando per il Derby stravinto al PUMA House of Football: un percorso sublime. I rossoneri classe 2007 sono l'unica formazione di tutti i campionati professionistici italiani ad aver terminato il girone d'andata collezionando solamente successi, e il filotto di 13 rappresenta un primato di cui essere fieri. "Sono e siamo orgogliosi del record italiano ottenuto chiudendo questa prima parte di campionato con sole vittorie, un risultato ottenuto grazie a un lavoro completo e totale".

"Ringrazio il nuovo Responsabile Vincenzo Vergine che mi ha dato l'opportunità di allenare questa squadra. Se siamo arrivati qui, e vogliamo continuare così, è perché abbiamo trovato la chiave giusta per esprimere quanto ci chiede il Club nel valorizzare il calciatore a 360 gradi a servizio del collettivo. Questo vuol dire che gli atleti stanno crescendo certamente a livello tecnico e fisico, ma anche dal punto di vista caratteriale e della personalità, con l'acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità" - ha concluso Renna. Siamo solo a metà dell'opera, ma il cammino tracciato fin qui è da sogno ad occhi aperti.