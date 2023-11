Settore Giovanile, i risultati del weekend: U17 da record, colpo grosso dell'U16

Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero proponeva tanti esami, molti sono stati superati a pieni voti. A partire dalla super prestazione - l'ennesima in stagione - dell'Under 17, che ha vinto nettamente il Derby e ha messo in fila la nona vittoria consecutiva, un record. Sugli scudi anche la Primavera di Mister Abate, che tra le mura amiche del PUMA House of Football ha superato il Lecce. Successo casalingo anche per l'U17 Femminile, mentre l'Under 16 ha espugnato il campo dell'Atalanta e ha confermato la propria leadership in vetta al girone.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 11 NOVEMBRE

UNDER 17: 9ª giornata, Milan-Inter 4-0 (9' e 24'st Lontani, 22' e 19'st Comotto)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Orione 8-0 (2x Lupatini, 2x Tomaselli, Evangelisti, Hu, Stendardi, Strecapede)

UNDER 16: 8ª giornata, Atalanta-Milan 1-2 (30' Pisati, 34'st Pandolfi)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Centro Schiaffino-Milan 2-3 (Dan, Raso, Toschi)

UNDER 13: 5ª giornata, Pro Patria-Milan 2-5 (2x Cremonesi, Florenzi, La Vecchia, Zaiadane)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Nuova Trezzano-Milan 2-3 (2x Ferrari, Bertoni)

UNDER 11: 6ª giornata, Milan-Accademia Inter 6-2 (3x Pinton, Bernasconi, Facchi, Geccherle)

UNDER 10 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Real Trezzano 3-3 (2x Delia, Delmiglio)

UNDER 9: 6ª giornata, MFA-Milan 3-5 (2x Marsich, 2x Morganella, Sabelli)

DOMENICA 12 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 10ª giornata, Milan-Lecce 2-0 (30' Sia, 17'st Scotti)

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Fiorentina-Milan 3-2 (37' Donolato, 9'st Gemmi)

UNDER 15: 8ª giornata, Atalanta-Milan 4-1 (13'st Grilli)

UNDER 14: 5ª giornata, Milan-Pro Patria 5-0 (2x Jadid, 2x Ferrario, Marasco)

UNDER 12: 6ª giornata, COB 91-Milan 0-4 (Risultato FIGC)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Ausonia 2-1 (Campanella, Marrone)