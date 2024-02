Settore giovanile: il programma del weekend

Un fine settimana ricco di grandi appuntamenti per il nostro settore giovanile. Apre il programma la Primavera maschile, che in casa ospita il Sassuolo in uno scontro d'alta classifica, per dare continuità alla vittoria esterna di Cagliari. Under 15 e 16 saranno ospiti del Monza, tra sabato e domenica, mentre l'U17 di Renna sarà di scena in trasferta contro il Südtirol. Occhi puntati anche sulle due stracittadine, che vedranno impegnate domenica l'Under 18, in casa, e la Primavera femminile, a Sesto San Giovanni. Ecco il programma completo di tutti gli impegni.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 10 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 13.00 - PUMA House of Football

Ingresso gratuito con biglietto da scaricare qui: acmi.land/MilanSassuoloU19

* La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Franco Scarioni 2, Milano

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Monza-Milan, ore 15.00 - Centro Sportivo Monzello (Monza)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Cesano Boscone-Milan, ore 15.00 - CS Cereda (Cesano Boscone)

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 2ª giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 15.30 - Piccolo Stadio Franco Scarioni 2, Milano

UNDER 9: 2ª giornata, Accademia Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea 51 (Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 2ª giornata, Corbetta-Milan, ore 16.00 - CS Comunale di Corbetta

DOMENICA 11 FEBBRAIO

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Nuova Bolgiano, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan, ore 11.00 - Maso Ronco, Appiano (BZ)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Monza-Milan, ore 12.30 - Centro Sportivo Monzello (Monza)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.30 - Stadio Comunale Pertini, Sesto S. Giovanni