Settore giovanile rossonero, i match di oggi: doppia sfida casalinga al Venezia

vedi letture

Primo vero weekend di ripresa per l'agonistica maschile del Settore Giovanile rossonero. Dopo gli impegni che hanno aperto il 2024, gennaio prosegue veloce e cinque nostre squadre sono pronte a giocare in campionato. La Primavera, dopo aver superato il Frosinone e affrontato la Fiorentina in Coppa Italia, si appresta ad ospitare il Torino al PUMA House of Football. Sempre in casa, l'Under 17 se la vedrà con la Feralpisalò mentre Under 16 e Under 15 col Venezia dopo il doppio Derby. Infine, l'Under 18 sarà di scena a Parma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 14 GENNAIO

PRIMAVERA: 17ª giornata, Milan-Torino, ore 13.00 - PUMA House of Football

* La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 15: 1ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 1ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.00 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 15 GENNAIO

UNDER 18: 15ª giornata, Parma-Milan, ore 14.00 - Mutti Training Center (Collecchio)