Youth League, ecco le formazioni ufficiali di Newcastle-Milan: Camarda al centro dell'attacco

Il Milan Primavera di Ignazio Abate è pronto a scendere in campo contro il Newcastle per l'ultima giornata del girone di Youth League. I rossoneri sono già qualificati al primo posto nel girone, quindi potranno giocare con tranquillità il match. Il Newcastle è ultimo nel gruppo F con 4 punti. Ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre per la partita che inizierà alle 14 ora italiana:

NEWCASTLE: Janusz, Thompson, Hefferman, McArthur, Charlton, Hernes, Bailey, Sanusi, Huntley, Emerson, Parkinson. All. Dawson

MILAN: Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Tezzele, Jimenez, Sala, Stalmach, Zeroli, Liberali, Camarda, Bonomi. All. Abate

#MilanPrimavera are in UEFA Youth League action against #NUFC. The game kicks off at 14:00 CET, and the starting XI is below pic.twitter.com/X9g9Ktzopo