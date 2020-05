Il Milan e le immagini dell'allenamento al centro sportivo rossonero

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato un video che ritrae i rossoneri impegnati durante l'allenamento odierno. Focus sulla forza per i calciatori rossoneri, al lavoro per ritrovare la condizione ideale.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Watch the best bits from today's training session ️<br><br>Dopo i migliori scatti ecco il video dell'allenamento di oggi ️<a href="https://twitter.com/gruppo_a2a?ref_src=twsrc%5Etfw">@gruppo_a2a</a><a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/NX1RW6D7B2">pic.twitter.com/NX1RW6D7B2</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1262767495892566017?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>