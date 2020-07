Milan-Bologna, l'MVP della partita è Ante Rebic

Puntualmente dopo ogni partita, i canali social rossoneri chiedono ai supporter milanisti di votare l'MVP del match. In particolare, nella partita tra Milan e Bologna il giocatore maggiormente votato è stato Ante Rebic. L'attaccante croato, in particolare, è stato tra i protagonisti con il gol del momentaneo 4-1.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">The votes are in! <br>Rebić has done it again: he's the <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanBologna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanBologna</a> <a href="https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw">@emirates</a> MVP<br><br>Avete votato Rebić come MVP della sfida di ieri sera. <br>Ennesima grande partita per Ante! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/CYgUC4tGpw">pic.twitter.com/CYgUC4tGpw</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1284772889951113217?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>