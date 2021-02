Play for the Future - MilanNews.it parteciperà al torneo di beneficenza di Fondazione Milan e Milan Club Montreal

Con grande piacere possiamo informarvi della partecipazione della redazione di MilanNews.it al torneo di beneficenza "Play for the Future" organizzato da Milan Club Montreal e Fondazione Milan (qui tutti i dettagli).

Come sempre vi invitiamo a sostenere l'iniziativa "Play for the Future" di Fondazione Milan, progetto atto a dare supporto ai ragazzi più fragili, emarginati ed in difficoltà.

Il giocatore scelto per rappresentare MilanNews.it è il nostro redattore Gianluigi Torre, tutti i match del torneo saranno trasmessi live sul nostro account Twitch.

Guarda il video di presentazione dell'evento su YouTube.