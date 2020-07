Ag. Kjaer: "Simon vede il suo futuro al Milan"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato cisì del futuro del difensore rossonero ai microfoni di sportmediaset.it: "Milan e Siviglia hanno trovato l'accordo per estendere il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. E' una cosa speciale, mai fatta prima, ma tutto il mondo del calcio sta vivendo una situazione completamente nuova a causa del coronavirus. Il mercato sarà completamente diverso in questa estate, con accordi che dovranno essere modificati. Si dovrà tutti essere molto flessibili per aiutare il calcio a superare questa crisi globale. Futuro? Kjaer vede il suo futuro al Milan e la situazione coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario".