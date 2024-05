Sportitalia - Panchina Milan: Fonseca guadagna posizioni su Conceicao

Restano dubbi e riflessioni in merito alla delicata scelta definitiva per il prossimo allenatore del Milan, con Conceicao e Fonseca che sembrano al momento davanti a tutti. Questo però è quanto stato riportato dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari sul proprio profilo "X" in merito al nome del possibile prossimo tecnico rossonero:

"Il Milan nelle ultime ore guadagna posizioni Fonseca nei confronti di Sergio Conceicao che pure è oggetto di valutazioni da parte dei rossoneri. Scelta ad ogni modo non ancora definita".

Vedremo quindi quale sarà la scelta definitiva da parte della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione, con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi con due candidati, Conceicao e Fonseca che sembrano ora i favoriti rispetto agli altri profili sondati finora.