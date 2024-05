Di Marzio: "Fonseca sta valutando anche un'offerta del Marsiglia, salgono invece le quotazioni per Coinceicao, prossimi 2-3 giorni decisivi"

Intervenuto questa sera a Sky Calcio l'Originale, queste le interessanti parole di Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di mercato in merito alle possibili novità sul prossimo allenatore del Milan: da Amorim a Fonseca, passando alla novità Coinceicao, queste le sue dichiarazioni:

"Una volta finito il campionato, Pioli non sarà più l'allenatore del Milan e lo abbiamo capito tutti, lo sa anche Stefano ma sta aspettando la conferma della società. Il Milan dopo il dietro front su Lopetegui, non ha avviato nessun contatto con Conte o De Zrbi ma ha parlato con 3 allenatori portoghesi: Fonseca, Amorim e Coinceicao. Per quanto riguarda l'ex tecnico della Roma ci sono delle possibilità, ma il Marsiglia gli ha offerto un triennale con una forte impronta di leadership totale nelle decisioni e poi ci sarebbe anche un rinnovo con il Lille, bisognerà capire quanto il Milan vorrà dare importanza a Fonseca. La situazione che vede Amorim invece è abbastanza chiara, ovvero lui dovrebbe rimanere allo Sporting Lisbona per un debito di riconoscenza nei confronti del club e di alcune scelte prese in passato, era stato beccato a parlare col West Ham e ha dovuto chiedere scusa ai tifosi e alla società. Invece salgono le quotazioni di Conceicao per un motivo su tutti: lui aveva promosso pubblicamente le elezioni di Pinto da Costa come Preisdente del Porto ma ha vinto Villas Boas, quindi i rapporti non sono positivi. Nelle prossime 48-72 ore i rapporti si intensificheranno per capire se ci sarà margine per trovare un'intesa economica".