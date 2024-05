Baiocchini: "Conceiçao-Milan: contatti positivi tra Mendes e i rossoneri. Prossime 48 ore importanti per trovare la quadra"

Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport, riporta questo aggiornamento su X in merito al possibile arrivo sulla panchina del Milan di Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto che al momento, dopo che è sfumata definitivamente la pista Lopetegui, sembra essere in pole per prendere il posto di Stefano Pioli alla guida del Diavolo: "Sergio Conceicao: proseguono positivamente i contatti tra Jorge Mendes e il Milan. Le prossime 48 ore potrebbero essere molto importanti per trovare la quadra".

